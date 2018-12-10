إزالة ألغام قرب مكان 'تعميد المسيح'

أعلن مهندسون إسرائيليون وأجانب الأحد رفع الألغام من المنطقة الواقعة حول ثلاث كنائس على الضفة الغربية من نهر الأردن بالقرب من المكان الذي يُعتقد أن المسيح عُمد فيه.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الانتهاء من عملية إزالة الألغام حول الكنائس رغم عدم افتتاحها بعد رسميا أمام رجال الدين أو الجمهور.

وقالت إسرائيل إن الانتهاء من العمل حول أربع كنائس أخرى سيستغرق شهورا، ويشعر مهندسون بقلق من أن بعضها قد يكون مفخخا.

وتناثرت آلاف الألغام والذخائر التي لم تنفجر على ضفتي النهر اللتين كانتا ساحة قتال بين إسرائيل والأردن فيما مضى، وأبرمت الدولتان اتفاق سلام عام 1994 ولكن إبطال مفعول الألغام وإزالتها لم يبدأ إلا بعد سنوات كثيرة.

وظلت سبع كنائس مهجورة منذ أكثر من 50 عاما في منطقة العمليات التي تبعد نحو كيلومتر عن موقع التعميد في قصر اليهود في الضفة الغربية وهو نقطة جذب رئيسية للزوار المسيحيين.