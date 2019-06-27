أخطر الاعتداءات الإرهابية بتاريخ تونس

استيقظ التونسيون الخميس على وقع تفجيرات، نفذها إرهابيون وسط العاصمة تونس قبل الحادية عشرة صباحا بحسب بيان لوزارة الداخلية.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تذكر التونسيين العملية الإرهابية التي وقعت قبل أربع سنوات بفندق في سوسة وأوقعت 38 قتيلا أغلبهم من السياح الأجانب.

فيما يلي أبرز الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها تونس....

تفجير جربة 2002

انفجار سيارة مليئة بالمتفجرات قرب كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة، قتلت 14 سائحا ألمانيا وثلاثة تونسيين وفرنسيين اثنين، بالإضافة إلى المتسبب في الانفجار، وجرحت 30 أخرين.

حادثة سليمان 2007

جرت مواجهات مسلحة عنيفة بين وحدات الأمن والجيش التونسي من جهة ومسلحين تابعين لما يعرف بـ "جيش أسد بن الفرات" التابع لما يعرف إعلاميا بـ "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" شهر كانون الثاني/يناير من العام 2007 في مدينة سليمان، المواجهات أسفرت عن قتل قوات الجيش 12 إرهابيا مقابل فقدان اثنين من عناصرها.

حادثة الروحية 2011

هي اشتباكات وقعت في 18 أيار/ مايو 2011 بين قوات الجيش التونسي ومسلحين في مدينة الروحية، قتل على إثرها عنصران من الجيش وإرهابيان اثنان.

حادثة جبل الشعانبي 2012

معارك متقطعة جرت على عدة أيام، بين الجيش ومجموعات مسلحة في جبل الشعانبي في تونس وذلك منذ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2012.

أسفرت العمليات عن أكثر من 90 قتيلا، بينهم 38 من الجيش التونسي.

حادثة قبلاط 2013

بين تاريخ 17 و19 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 وقعت مواجهات بين قوات الأمن والجيش التونسي ومسلحين تابعين لما يعرف بـ "أنصار الشريعة" في جبل طويل قرب مدينة قبلاط، قتل إثرها 13 مسلحا وعنصران من الجيش.

حادثة سيدي علي بن عون 2013

وقعت اشتباكات بين الجيش الوطني وأفراد من التنظيم الذي يسمي نفسه "أنصار الشريعة" في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 قرب مدينة سيدي علي بن عون، وأسفرت عن مقتل ستة جنود تونسيين وثلاثة مسلحين.

عملية سوسة 2013

قفجر انتحاري نفسه على أحد شواطئ مدينة سوسة، بعدما حاول الدخول لفندق "رياض النخيل" من دون جدوى.

لم تسفر الحادثة عن أي قتيل أو جريح، لكن المنفذ قتل متأثرا بجروحه.

هجوم متحف باردو 2015

اقتحم شخصان المتحف الوطني في باردو بالعاصمة تونس. الإرهابيان قتلا 22 شخصا أغلبهم من السياح الأجانب، فيما قتلت القوات الخاصة التونسية المسلحين الاثنين داخل المتحف.

هجوم سوسة 2015

في 26 تموز/ يونيو 2015 قتل 38 سائحا وجرح 39 آخرون أغلبهم من السياح وذلك بعدما هاجم مسلح أحد الفنادق في شواطئ المنتجع السياحي مرسى القنطاوي في مدينة سوسة. قتلت قوات الأمن الجاني أثناء الهجوم.

الاعتداء على الأمن الرئاسي 2015

في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2015 قتل 12 عنصرا من أفراد الأمن الرئاسي التونسي إثر تفجير انتحاري نفسه داخل حافلة كانت تقلهم وسط العاصمة تونس.

هجوم بنقردان 2016

أوقع هجوم بنقردان في 9 آذار/ مارس 2016، 66 قتيلا منهم سبعة مدنيين وسبعة من الحرس الوطني وثلاثة من الشرطة واثنان من الجيش بالإضافة إلى عنصر من الجمارك، فيما قتل 46 إرهابيا.

هجوم جندوبة 2018

أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل ثمانية من عناصر الأمن التونسي في كمين نصبته مجموعة إرهابية في جندوبة شمال غرب البلاد على مقربة من الجزائر.

هجوم شارع بورقيبة 2018

نفذت شابة في الثلاثين من عمرها تفجيرا انتحاريا بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية. وخلف التفجير الذي تزامن مع وقفة احتجاجية أمام المسرح الوطني، 15 جريحا على الأقل.