إرجاء كشف الاستنتاجات الرئيسية لتقرير مولر

أفاد مسؤول في وزارة العدل الأميركية لقناة الحرة بأن الاستنتاجات الرئيسية لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر لن تكشف السبت.

وكان وزير العدل وليام بار قد أبلغ لجان الكونغرس المعنية في رسالة الجمعة أنه سيتمكن من إطلاعها على الاستنتاجات الرئيسية لتقرير مولر ابتداء من عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار بار إلى نيته نشرها للعموم بعد التشاور مع نائب وزير العدل المكلف بالإشراف على التحقيق رود روزنستاين.

​ومولر يحقق منذ 2017 في اتهامات لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأميركية في 2016، وفي تواصل مفترض بين حملة المرشح حينه دونالد ترامب والروس، وكذلك في ما إذا كان ترامب قد حاول إعاقة العدالة بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) السابق جيمس كومي.

ومولر هو مدير سابق لـمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).

ووجه مولر اتهامات لعدة فاعلين في حملة ترامب، وتم إدانة عدد منهم بتهم مختلفة. ومن هؤلاء: مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، ومحاميه السابق مايكل كوهين، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.