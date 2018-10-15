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إدخال مستلزمات تنظيف إلى القنصلية السعودية بإسطنبول

مسؤولون سعوديون عند مدخل قنصلية بلادهم في إسطنبول

أفادت وسائل إعلام تركية الاثنين بدخول كميات كبيرة من مستلزمات التنظيف إلى القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول.

وغرد حساب وكالة الأناضول بصور تظهر عمال النظافة عند مدخل القنصلية، وذلك قبيل تفتيش مرتقب يجريه فريق تركي سعودي مشترك مساء الاثنين في المبنى بشأن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وتطالب العديد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة، الرياض بكشف مصير خاشقجي الذي اختفت آثاره في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عقب دخوله إلى قنصلية بلاده لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وتعتقد تركيا أن خاشقجي، وهو من المنتقدين البارزين للحكومة السعودية ويقيم في الولايات المتحدة، قتل داخل القنصلية وتم نقل جثمانه، لكن المملكة تنفي تلك المزاعم من دون أن تقدم ما يثبت مغادرة الصحافي القنصلية.

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