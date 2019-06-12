Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

السفارة الأميركية بالرياض تدين هجوم أبها

مبنى وزارة الخارجية الأميركية

أدانت السفارة الأميركية في المملكة العربية السعودية بشدة الاعتداء الحوثي على مطار أبها الدولي فجر الأربعاء.

وأعلنت السفارة في تغريدة على موقع تويتر إدانتها "بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على مطار أبها واستهداف المدنيين الأبرياء"، معربة عن تمنياتها "بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكان التحالف بقيادة السعودية في اليمن أعلن الأربعاء إن "عملا إرهابيا" استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية مما أسفر عن إصابة 26 مدنيا بجروح.

فيما نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف قوله إن هناك أدلة على أن الحرس الثوري الإيراني أمد الحوثيين بالسلاح الذي استهدف مطار أبها.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG