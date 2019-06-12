السفارة الأميركية بالرياض تدين هجوم أبها

أدانت السفارة الأميركية في المملكة العربية السعودية بشدة الاعتداء الحوثي على مطار أبها الدولي فجر الأربعاء.

وأعلنت السفارة في تغريدة على موقع تويتر إدانتها "بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على مطار أبها واستهداف المدنيين الأبرياء"، معربة عن تمنياتها "بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكان التحالف بقيادة السعودية في اليمن أعلن الأربعاء إن "عملا إرهابيا" استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية مما أسفر عن إصابة 26 مدنيا بجروح.

فيما نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف قوله إن هناك أدلة على أن الحرس الثوري الإيراني أمد الحوثيين بالسلاح الذي استهدف مطار أبها.