إخماد حريق كاتدرائية نوتردام 'بالكامل'

أعلن جهاز الإطفاء في باريس الثلاثاء إخماد الحريق في كاتدرائية نوتردام "بالكامل" بعد نحو 15 ساعة على اندلاعه.

وأعلن المتحدث باسم الجهاز غابريال بلوس خلال مؤتمر صحافي "تم إخماد الحريق بشكل كامل. نحن الآن في مرحلة تقييم الوضع".

وأضاف أن الحريق امتد "بسرعة كبيرة في السقف الخشبي" للصرح العالمي على مسافة "1000 متر مربع تقريبا".

وأضاف بلوس في حديثه للصحافيين أمام الكاتدرائية في وسط باريس إن رجال الإطفاء ركزوا خلال الصباح على برجي الأجراس العملاقين في الكاتدرائية وتأكدوا من عدم تعرضهما للدمار. وقال "هذا الوضع الآن".

وتنحصر المهمة الآن بمراقبة هيكل البناء للتأكد مما إذا تحرك من مكانه وإخماد أي بؤر متبقية محتملة مضيفا أن نحو 100 إطفائي سيبقون في الموقع طيلة اليوم.

واندلع حريق في مبنى الكاتدرائية التاريخي في باريس الاثنين وشوهد الدخان يرتفع من أعلى مبنى الكاتدرائية كما انتشرت ألسنة اللهب ووصلت إلى برجي الكاتدرائية.