إحباط هجوم بسيارة مفخخة شمال الموصل

أحبطت القوات العراقية الأحد هجوما بسيارة مفخخة شمالي الموصل.

وقال قائد الفرقة العشرين العميد شيرزاد رشيد لـ"راديو سوا" إن قوة من الفرقة "تمكنت من متابعة السيارة المفخخة في منطقة بادوش شمال غرب الموصل، وفقا لمعلومات استخبارية أفادت بمحاولة سائقها الانتحاري إدخالها إلى المدينة".

وأضاف "تم تسخير مصادر الرصد والمتابعة من قبل خلية الصقور واستخبارات لواء 66 التابع للفرق 20، وعصر اليوم (الأحد) تم نصب كمين للسيارة أدى إلى قتل سائقها الانتحاري وتفجيرها قبل وصولها إلى داخل المحافظة".

والجمعة أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى قتل تسعة من عناصر داعش في عملية أمنية شمال غرب الموصل.

وتشهد مناطق شمال غرب العراق خاصة القريبة من الحدود السورية، نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين.