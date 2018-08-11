إحباط هجوم انتحاري استهدف كنيسة مصرية

أحبطت قوات الأمن المصرية السبت هجوما على كنيسة في حي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شمال القارهة، حسبما نقل التلفزيون الحكومي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن "انتحاريا" فجر نفسر بواسطة حزام ناسف في أحد شوارع المنطقة المحيطة بكنيسة العذراء في منطقة مسطرد.

وأوضحت صحيفة "الأهرام" الحكومية، نقلا عن مصدر أمني، أن "الإجراءات الأمنية المحكمة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية حالت دون وصول الإرهابي إلى الكنيسة، مما اضطره إلى تفجير نفسه".

وأضافت الصحيفة أن "أجهزة الأمن تقوم بإجراءات أمنية مشددة لتأمين الكنائس بمناسبة الاحتفال بمولد السيدة العذراء".