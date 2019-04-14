ألمان يغادرون بلدتهم بسبب قنبلة عمرها 70 عاما

أُجبر قرابة 600 شخص على مغادرة منازلهم في البلدة القديمة بفرانكفورت الألمانية لكي يتمكن خبراء مفرقعات من تفكيك قنبلة تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية تم اكتشافها في نهر ماين.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية إن القنبلة أبطل مفعولها الأحد تحت الماء، ما أدى لانفجار قوي ونافورة مياه ضخمة.

وأضافت الشرطة للوكالة أن "القنبلة لم تعد تشكل خطرا".

واكتشف رجال الإطفاء القنبلة أمريكية الصنع، التي تزن 250 كيلوغراما، خلال تدريب على الغوص في النهر الثلاثاء.

ورغم مرور أكثر من 70 عاما على نهاية الحرب، لا تزال القنابل وغيرها من الذخائر تظهر بشكل منتظم في ألمانيا، ما يدل على ضراوة القتال خلال الحرب العالمية الثانية.