'إجلاء جماعي'.. حريق غابات يهدد مدينة بشمال كاليفورنيا

أجبر اتساع رقعة حريق غابات في شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية السلطات المحلية بمدينة ريدينغ على عملية إجلاء جماعي مع تعرض نحو خمسة آلاف منزل وشركة للخطر.

وقال مسؤولو مكافحة الحرائق في كاليفورنيا إن حريق "كار فاير" قتل رجل إطفاء الجمعة مع دفع الرياح ألسنة اللهب باتجاه ريدينغ.

(1/3) Mandatory Evacuations for areas of West Redding: Neighborhoods along Quartz Hill Road, Lake Blvd, areas W of N Market St between Caterpillar and Lake Blvd. pic.twitter.com/GnkjeQo1be — Redding Police Dept. (@ReddingPolice) July 27, 2018

وأضاف المسؤولون أن رقعة الحريق الذي يستعر في مقاطعة شاستا اتسعت بنسبة 60 بالمئة تقريبا خلال الليل وأتى على 44450 فدانا مشيرين إلى أن عملية احتواء الحريق لم تتعد نسبة ثلاثة بالمئة منه على الرغم من جهود فرق الإطفاء المستمرة لليوم الخامس.

واقتربت سحابة من الدخان وألسنة اللهب من الأبنية المنخفضة في ريدينغ التي يقطنها 90 ألف نسمة.

وقال المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا سكوت مكلين إن إصابات لحقت ببعض المدنيين ورجال الإطفاء.

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الطرق في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 900 ألف، وقد ازدحمت بالسيارات فيما يحاول السكان الفرار من النيران.

وقالت مدينة ريدينغ على موقعها الإلكتروني إنه تم الإبلاغ عن انقطاعات متكررة للكهرباء، وأضافت أن شركة الكهرباء قطعت التيار عن المناطق الشمالية من المدينة.