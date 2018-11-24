إجلاء أربعة جنود عراقيين إلى الأردن

أعلن الجيش الاردني في بيان السبت إجلاء أربعة جنود عراقيين إلى أحد مستشفيات عمان بعد إصابتهم بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود بين البلدين.

وقال البيان إن "طائرة إخلاء طبي" أرسلت لنقل الجنود الأربعة من معبر الكرامة (طريبيل) بين البلدين وذلك "لخطورة إصاباتهم".

وأضاف البيان أن الجنود نقلوا إلى مدينة الحسين الطبية بعد أن قدمت الإسعافات اللازمة لهم داخل المعبر".

ونقل البيان عن مصادر طبية أردنية في مدينة الحسين الطبية قولها إن "الفرق الطبية من مختلف الاختصاصات في قسم الطوارئ قامت بتقديم كل الإسعافات وتحويل ثلاث إصابات إلى غرف العمليات لإجراء كافة المداخلات الجراحية اللازمة لهم وتم تحويل الحالة الرابعة إلى قسم الجراحة وحالته مستقرة".

وأوضحت تلك المصادر أن "بعض الحالات تعرضت لإصابات بليغة ونزيف حاد وبتر في الأطراف السفلية".

ورغم إعلان بغداد "النصر" على تنظيم داعش في كانون الأول/ديسمبر 2017، فإن الخلايا النائمة للمتشددين ما تزال قادرة على شن هجمات.

ومنذ بداية الشهر الحالي، وقعت اعتداءات دامية في أحياء عدة من بغداد، كما قتل ثلاثة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى التي كانت لأكثر من ثلاث سنوات تحت سيطرة التنظيم.