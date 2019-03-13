إثيوبيا سترسل الصندوق الأسود للخارج

أعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية أن "الصندوق الأسود" التابع لطائرة بوينغ المحطمة سيرسل إلى الخارج لتحليله، لكن لم يتم اختيار بلد حتى الآن.

وفي مقابلة حصرية مع أسوشيتد برس قال أسرات بيغاشاو إن الشركة لم تقرر بعد إلى أين سترسل البيانات والسجلات الصوتية للحظات الأخيرة للرحلة.



وقال: "لدينا مجموعة من الخيارات. ما يمكننا قوله هو أننا ليست لدينا القدرة للتحقيق في الأمر هنا في إثيوبيا."



وكانت الطائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها الأحد، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.



الكارثة هي الثانية خلال خمسة أشهر والتي تشمل طائرة من نفس الطراز، وتسببت في موجة من عمليات إيقاف عمل الطائرات حول العالم.