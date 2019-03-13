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إثيوبيا سترسل الصندوق الأسود للخارج

عامل يبحث بين ركام الطائرة الإثيوبية المنكوبة

أعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية أن "الصندوق الأسود" التابع لطائرة بوينغ المحطمة سيرسل إلى الخارج لتحليله، لكن لم يتم اختيار بلد حتى الآن.

وفي مقابلة حصرية مع أسوشيتد برس قال أسرات بيغاشاو إن الشركة لم تقرر بعد إلى أين سترسل البيانات والسجلات الصوتية للحظات الأخيرة للرحلة.

وقال: "لدينا مجموعة من الخيارات. ما يمكننا قوله هو أننا ليست لدينا القدرة للتحقيق في الأمر هنا في إثيوبيا."

طائرات بوينغ 737 ماكس تقف في مطار شنغهاي الدولي
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وكانت الطائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها الأحد، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

طائرة بوينغ 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية
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الكارثة هي الثانية خلال خمسة أشهر والتي تشمل طائرة من نفس الطراز، وتسببت في موجة من عمليات إيقاف عمل الطائرات حول العالم.

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