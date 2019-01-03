إثيوبيا: هذا موعد إنتاج الطاقة من سد النهضة

قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سلشي بيكيلي الخميس إن إثيوبيا ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في كانون الأول/ديسمبر 2020.

وأبلغ بيكيلي البرلمان بأن "الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين اثنين" وقال إن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لسد النهضة ستة آلاف ميغاوات وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا.

وتصريحات الوزير أول معلومات جديدة بشأن سير العمل في مشروع السد من مسؤول حكومي كبير منذ ألغى رئيس الوزراء أبي أحمد عقد شركة المعادن والهندسة (ميتيك)، التي يديرها الجيش، لتصنيع توربينات السد في آب/أغسطس.

وقال أبي وقتها إنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات منذ منح ميتيك العقد لم يدخل توربين واحد حيز التشغيل.