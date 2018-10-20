أُنس جابر أول تونسية في نهائي بطولة التنس للمحترفات

أصبحت أُنس جابر أول تونسية تصل إلى نهائي بطولة ضمن بطولات لاعبات التنس المحترفات بفوزها على المصنفة الخامسة اللاتفية أنستاسيا سيفاستوفا 6-3 و3-6 و6-3 في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الكرملين للتنس الجمعة، فيما ستلعب النهائي السبت.

وقبل المباراة كانت أُنس قد باتت بالفعل أول تونسية تصل للدور قبل النهائي في بطولة للمحترفات وواصلت مستواها الرائع ضد لاعبة لاتفيا لتضرب موعدا في النهائي مع الروسية داريا كاساتكينا.

وفي مباراتها السابعة بالبطولة، سجلت اللاعبة التونسية (24 عاما) 45 ضربة ناجحة وكسرت إرسال منافستها خمس مرات لتتفوق على اللاعبة المصنفة 11 عالميا في ساعة واحدة و38 دقيقة بالعاصمة موسكو.

وقالت أُنس "هذا مذهل حقا وأنا سعيدة حقا. قدمت كل ما في وسعي اليوم ولم تكن (مباراة) سهلة لأنها تلعب جيدا".

وأضافت "أشعر حقا بسعادة لوجود (مشجعين) تونسيين هنا. لقد ساندوني حتى النهاية لأن الأمور كانت صعبة بعض الشيء".

ونجحت الروسية كاساتكينا في وقت لاحق في إنهاء مسيرة البريطانية جوهانا كونتا بفوز مقنع 6-4 و6-3 لتصل لنهائي بطولة للمرة الثانية على التوالي.

وخسرت اللاعبة الروسية النهائي العام الماضي أمام الألمانية يوليا جورجيس لكن كاساتكينا البالغة من العمر 21 عاما ستدخل مواجهتها الثانية مع أنس جابر وهي تشعر بثقة خاصة بعد فوزها عليها في أولمبياد ريو بعد تراجعها بمجموعة واحدة.