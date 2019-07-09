"أي بي أم".. ساعة ذكية تتحول لجهاز لوحي

سجلت شركة "أي بي أم" براءة اخترع لساعة ذكية يمكن أن تصبح جهازا لوحيا.

وتعتمد الساعة الجديدة على شاشات صغيرة قابلة للطي لتصبح شاشة جهاز لوحي عند فتحها، وفق موقع "غيزمودو" المتخصص بتقنية المعلومات.

ويدمج الجهاز الذكي القابل للارتداء بين خصائص الهاتف والساعة وحتى الجهاز اللوحي، ليقدم تجربة مختلفة للمستخدم برفع التحدي ما بين مصنعي الأجهزة التكنولوجية من خلال هذه الساعة.

وستضم الساعة شاشات مصغرة متعددة المهام تعرض للمستخدم الوقت وحالة الطقس وبعض الاختصارات للمهام الأخرى فيها.

ويمكن للمستخدم أيضا تفريق الشاشات المصغرة عن بعضها البعض بحيث يستخدم شاشة واحدة فقط خلال ارتدائها حتى لا تكون ثقيلة على اليد.