أي الدول العربية الأفضل في ممارسة الأعمال؟

خاص لموقع "الحرة"

كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 أن اقتصادات المنطقة العربية نفذت 40 إصلاحا جديدا منذ بداية العام.

وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي بعنوان "التدريب من أجل الإصلاح" أن 18 دولة عربية سرعت وتيرة الإصلاح الاقتصادي مقابل ما تم إنجازه بحسب تقرير 2018.

ورغم الإصلاحات الاقتصادية إلا أن التقرير رصد 14 دولة من بين 18 تفرض حواجز إضافية على رائدات الأعمال.

ما هو تقرير ممارسة الأعمال؟

بدأ البنك الدولي في عام 2002 برصد ممارسات الأعمال في الدول وجعل لها مؤشرا واضحا.

ويقيس التقرير سهولة الأعمال من خلال 11 مجالا مختلفا تضم: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار وتنظيم سوق العمل.

وخلال الفترة من 2 يونيو/حزيران 2017، إلى 1 مايو/أيار من العام 2018، قامت 128 دولة بـ 314 إصلاحا اقتصاديا.

ودعمت هذه الإصلاحات منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتدعم جهود خلق فرص العمل والتوظيف، وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

الدول العربية على مقياس سهولة الأعمال