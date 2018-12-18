هل باع حسن كامي ممتلكاته لمحاميه؟

"ذهبنا إلى الفيلا والمكتبة لكن منعونا من الدخول بالقوة"، هكذا فاجأت محامية شقيقة الفنان حسن كامي الذي توفي الجمعة الماضي. ورحل حسن كامي دون أن يترك أولادا ولا زوجة، إذ سبقه ابنه الوحيد شريف في حادث سير، ثم رحلت زوجته في 2012، لكن كامي ترك خلفه إرثا كبيرا من الأعمال الفنية المختلفة، فضلا عن مكتبة فيها عدد من الكتب والخرائط والصور القديمة النادرة.

وتقدمت نيجار كامي شقيقة الفنان الراحل الوحيدة، ببلاغ الاثنين تتهم فيه محاميه عمرو رمضان باستغلال تقدمه في العمر والاستيلاء على مكتبة "المستشرق" التي كان يملكها كامي، فضلا عن فيلته "التي يقدر ثمنها بـ18 مليون جنيه (مليون دولار تقريبا).

لكن المحامي عمرو رمضان قال في تصريحات تليفزيونية إنه اشترى كل ممتلكات الفنان الراحل بما فيها المكتبة منذ نحو 11 شهرا، والفيلا منذ ثلاث سنوات، ولديه وثائق تثبت ذلك، حسب قوله: "ومن حقي أن أمنع أي شخص من دخولها أو تصويرها"، نافيا أن يكون في المكتبة كتب تاريخية.

غير أن محامية شقيقة الفنان الراحل منى أحمد تساءلت "من أين لمحامي أن يمتلك كل تلك الأموال التي تجعله يشتري ثروة الفنان الراحل؟"، مشيرة إلى أن الراحل كان ينوي التبرع بفيلته لوزارة الثقافة.

في المقابل قال الدكتور هشام عزمي رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في تصريحات تليفزيونية إن "هناك إجراءات قانونية كثيرة جدا يمكن اتخاذها لتأمين هذه المقتنيات، والمسألة لن تترك هكذا، ولدينا من القوانين ما يكفي للحفاظ على التراث، حتى لو كان هناك من يدعي أنه اشترى ولديه وثائق تثبت ذلك".