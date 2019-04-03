أين الله؟ دائرة الإفتاء الأردنية تجيب

كثيرا ما يرتبك الوالدين عندما يسألهم أطفالهم: أين الله؟، وقد يجد الشخص المتدين حرجا في الإجابة عن هذا التساؤل المشروع، فهل هو في المسجد أم داخل الكعبة في مكة أم في المسجد الأقصى أم في السماء أم في الفضاء البعيد؟

كيف يمكنك الإجابة عن تساؤل ربما يدور في خلدك أيضا؟

دائرة الإفتاء الأردنية أجابت في رد على سؤال: ماذا أجيب ولدي الذي يسألني أين الله، بأن لكل سؤال في الإسلام جوابا.

وأكدت أنه من الخطأ نهي الأطفال عن التفكير وطرح مثل هذه التساؤلات، إذ إن الإسلام بني على الحوار والحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن.

وقالت "إن الله أكبر من كل شيء، وأعظم من كل مكان، ولا يحويه شيء"، مشيرة إلى أنه على الوالدين غرس فكرة أن الله لا يشابه المخلوقات وهو منزه عن كل وصف لا يليق به.