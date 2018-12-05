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بيع رسالة لأينشتاين بـ 3 ملايين دولار

ألبرت أينشتاين الفيزيائي الذي يلقب "أبو النسبية" في العالم لأنه من وضع هذه النظرية. حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء. توفي عام 1955. جنى هذا العالم 11 مليون دولار العام الماضي.

بيعت رسالة خطها ألبرت آينشتاين بيده، يشكك فيها بوجود الله، بسعر 2.9 مليون دولار الثلاثاء، خلال مزاد علني نظمته دار "كريستيز" بنيويورك.

وكان أينشتاين، عالم الفيزياء الفذ وصاحب النظريتين النسبيتين الخاصة والعامة، قد بعث بهذه الرسالة باللغة الألمانية قبل عام من وفاته، إلى فيلسوف ديني يدعى إريك غوتكيند في عام 1954، وذلك تعليقا على أحد كتب الأخير الذي صدر في 1952.

ووصف آينشتاين نفسه في الرسالة بأنه غير مؤمن، وقال: "كلمة الله ليست بالنسبة لي سوى تعبير عن ضعف بشري ونتيجة له، والكتاب المقدس مجموعة من الأساطير الجليلة لكنها بدائية بعض الشيء، لن يغير أي تفسير مهما كان دقيقا (موقفي)".

وقد بيعت رسالة آينشتاين في المزاد بجانب اثنتين أخريين، إحداهما تعود لتشارلز داروين صاحب كتاب "أصل الأنواع"، ووصل سعرها إلى 162 ألف دولار.

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