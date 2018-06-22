أويحيى يدعو بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة

ناشد الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي في الجزائر الوزير الأول أحمد أويحيى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة، مبررا قراره بأنه "يصب في مصلحة الجزائر".

وترى المعارضة أن قرار أويحيى يعني أنه خسر رهانه في تولي الرئاسة ففضل دعوة الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية خامسة

شاهد تقريرا سابقا لقناة "الحرة" حول مسألة ترشح بوتفليقة:

ويجري في الجزائر نقاش حول صحة بوتفليقة منذ أن أصيب بجلطة دماغية في نيسان/أبريل 2013، نقل على إثرها إلى مستشفى بباريس. ومنذ ذلك التاريخ بقي بعيدا عن الأنظار ولا يظهر إلا في مناسبات قليلة.

ودعت 14 شخصية جزائرية تضم سياسيين ومثقفين وجامعيين الرئيس الجزائري إلى عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019.

ولم يعلن بوتفليقة بعد نيته الترشح.

بوتفليقة من مواليد 1937، ويكون عمره 82 عاما في الانتخابات المقبلة.