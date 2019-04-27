الجزائر.. حراك الشعب يشق أحزاب الموالاة

بالموازاة مع الحراك الشعبي الذي أسقط عديد الأسماء البارزة في الساحة السياسية الجزائرية، تتوالى التصدعات في معسكر الموالاة لنظام بوتفليقة.

فبعد صور العنف والشتم التي اتسم بها مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني عند محاولة لجنته المركزية انتخاب أمين عام للحزب، برز تيار معارض لأحمد أويحيى في حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي قاد الائتلاف الحكومي رفقة جبهة التحرير منذ تولي بوتفليقة الحكم قبل 20 سنة.

مقر الحزب في بن عكنون غربي العاصمة، شهد السبت للمرة الثانية على التوالي تجمعا لبعض أعضائه يطالبون أويحيى بالرحيل.

المعارضون رددوا شعارات مناوئة لأويحيى واتهموه بالضلوع في "جرائم" نظام بوتفليقة التي "ميعت الحياة السياسية" على حد تعبير أحد المشاركين.

وتشارك جزائريون مقاطع مصورة تظهر تجمهرا لمئات المناضلين ضد بقاء أويحيى على رأس "الأرندي".

بالموازاة مع ذلك، أشاد أعضاء وقياديون من حزب التجمع الوطني الديمقراطي بإحالة أويحيى إلى العدالة.

وفي بيان لما بات يعرف بـ "التنسيقية الوطنية لتصحيح حزب التجمع الوطني الديمقراطي" أكد مناضلون تثمينهم للسلطة القضائية "لما تتخذه من إجراءات في إطار القانون والعدالة النزيهة".

وجاء في البيان "يجب أن يشمل القصاص كل من أجرم في حق الشعب الجزائري وكل من أفسد، أيا كان موقعه من القمة إلى القاعدة".

حركة تقويمية أخرى رأت النور في حزب جبهة التحرير الوطني (صاحب الأغلبية البرلمانية) والذي كان يرأسه (شرفيا) الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ففي مقابل محاولة فعاليات مسيرة للحزب مجاراة الحراك الشعبي بتقديم قرابين للعدالة، اتهمت "فعاليات معارضة" من داخل الحزب بوتفليقة بـ "تمييع أداء الحزب" خلال فترة حكمه.

مشادات عنيفة في حزب بوتفليقة

في هذا الصدد، قال عبد الكريم عبادة رئيس ما يعرف إعلاميا بـ"حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني" إن "بوتفليقة جاء للحزب لينتقم منه ودمره ردا على طرده من صفوفه سنة 1980".

كما اتهم عبادة الأمين العام الأسبق للحزب جمال ولد عباس بـ "التضييق على المناضلين المتعاطفين مع الحركة التصحيحية".

يذكر أن حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي كانا الركيزتين الأساسيتين للحكومات المتوالية، منذ اعتلاء بوتفليقة سدة الحكم في الجزائر.

وعمل الحزبان إلى جانب حزب تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية على تجنيد جزائريين لدعم عهدات بوتفليقة الأربع، لكن انطلاق الحراك في 22 شباط/فبراير أوقف عملها وتسبب بتصدعات في صفوفها بعد فشل مشروع العهدة الخامسة.