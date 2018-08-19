أوهايو.. هذه المدرسة ستوفر لطلابها تكاليف التعليم الجامعي

افتتح نجم كرة السلة الأميركي لبرون جيمس بداية هذا الشهر مدرسة ابتدائية تنفيذا لوعد قطعه لمساعدة أطفال الأسر الفقيرة في مدينته إكرون بولاية أوهايو.

وتوفر المدرسة التي تحمل اسم "I Promise" وهي مشروع مشترك بين مؤسسة "لبرون جيمس فاملي" ومدارس إكرون العامة، لـ240 طفلا في المستويين الثالث والرابع مجموعة من المزايا لا تتوقف عند تخرجهم منها.

وتشمل المزايا التي توفرها المدرسة بالمجان للطلاب: التعليم والزي المدرسي ووجبات الفطور والغداء إلى جانب النقل ودراجة هوائية مع خوذة، فضلا عن تغطية كاملة لكافة تكاليف التعليم لجميع الخريجين الذين ينتقلون للدراسة في جامعة إكرون.

ولا تقتصر الاستفادة من سخاء جيمس الذي قدم ملايين الدولارات للمشروع، على الأطفال بل إن آباء الطلاب يمكنهم الحصول على خدمات تساعدهم في الحصول على عمل وأيضا شهادة GED التي تعادل الشهادة الثانوية لمن لم يتمكن من الحصول عليها.

برنامج مدرسة "I Promise" الذي تم وضعه بمساعدة مدرسين في مقاطعة إكرون الذين يقولون إن أداء طلابهم ضعيف، يركز على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وقال بطل كرة السلة في تصريح لشبكة CNN إن المدرسة وإن كانت مفتوحة في الوقت الراهن لطلاب المستويين الثالث والرابع الابتدائي إلا أنها ستتوسع بحلول عام 2022 لتستقبل الطلاب من المستوى الأول حتى الثامن.