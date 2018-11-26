أوهايو.. دفع الضرائب بواسطة 'بيتكوين'

ستصبح ولاية أوهايو ابتداء من هذا الأسبوع أول ولاية أميركية تسمح للشركات بدفع فواتير الضرائب بالعملة الرقمية "بيتكوين"، حسبما ذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

وستتمكن الشركات في أوهايو من الذهاب إلى موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض والتسجيل فيه من أجل دفع مجموعة مختلفة من الضرائب مثل ضرائب السجائر والتبغ والوقود والمبيعات وغيرها.

ومن المتوقع أن تسمح الولاية للأفراد بدفع الضرائب بالعملة الرقمية إلى الأفراد في وقت لاحق، حسب تقرير الصحيفة الأميركية.

وخسرت "بيتكوين" نحو 40 في المئة من قيمتها خلال الأسبوعين الماضيين لتصل إلى 3520 دولارا، وهو أسوأ انخفاض تتعرض له العملة الرقمية منذ عام 2013.

وشهد عام 2017 ارتفاعا قياسيا لقيمة العملة الرقمية بعد أن وصل سعرها إلى 17 ألف دولار.