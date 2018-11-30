أومتيتي ينتقل إلى قطر لعلاج ركبته

أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة، أن مدافعه الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي سينتقل إلى قطر لعلاج الإصابة المتكررة التي تعاوده في الركبة اليسرى.

وخاض المدافع البالغ من العمر 25 عاما والمتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2018 في روسيا، ثماني مباريات فقط مع فريقه هذا الموسم، على خلفية الألم المتكرر الذي يعاني منه منذ أشهر في الركبة اليسرى.

وشارك قلب الدفاع في المباراة ضد أتلتيكو مدريد في نهاية الأسبوع الماضي، وهي كانت الأولى له بعد غياب لنحو شهرين بسبب مشكلة الركبة.

وعاودت الإصابة اللاعب بعد هذه المباراة مباشرة.

وأعلن النادي الكاتالوني في بيان أن "صامويل أومتيتي سيخضع لخطة علاج بهدف معالجة الإزعاج الذي يشعر به في ركبته اليسرى، اللاعب سيسافر إلى الدوحة حيث سيخضع لهذه الخطة العلاجية بإشراف الجهاز الطبي للنادي".