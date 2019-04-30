Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

أول مهمة قتالية لـ F-35A

أثناء ضخ إعادة ملء الوقود للطائرة إف 35 إيه

نفذت طائرتان مقاتلتان من نوع (إف 35 إيه لايتتنغ 2) الثلاثاء غارة جوية في وادي الشاي جنوب محافظة كركوك شمالي العراق، في إطار دعم "قوة المهام المشتركة- عملية العزم الصلب"، وذلك في أول عملية قتالية للطائرة الأميركية المقاتلة الأحدث في العالم.

وقال سلاح الجو الأميركي في بيان إن طائرات إف 35 إيه نفذت الغارة التي استهدفت شبكة أنفاق محصنة لتنظيم داعش، ومخزن أسلحة في جبال حمرين.

وتحركت طائرات أف-35 إيه من قاعدة جوية في أوتاوا منضمة للقوات الجوية المشتركة في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية في 15 نيسان/ أبريل الجاري.

وكانت الطائرة قد اجتازت مهامها بنجاح في اثنين من مناورات "العلم الأحمر" وتم نشرها في أوروبا وآسيا.

و"العلم الأحمر" هي مناورات أقيمت في الولايات المتحدة وشاركت فيها نحو 80 مقاتلة من دول حليفة لأميركا.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG