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علوم و تكنولوجيا

ملعب جديد لعشاق الـ Esport في الولايات المتحدة

شرعت مدينة آرلنغتون في ولاية تكساس الأميركية ببناء ملعب جديد مخصص لعشاق ألعاب الفيديو الرياضية المعروفة بـ "Esports"، على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع.

وسيكون الملعب بعد الانتهاء من أعمال البناء الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة.

يتوقع أن يتسع الملعب لـ1000 متفرج
يتوقع أن يتسع الملعب لـ1000 متفرج

وتبلغ قيمة إنشاء الملعب الذي يتوقع افتتاحه في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل 10 ملايين دولار.

الملعب سيعزز نقاط الجذب السياحي في آرلينغتون
الملعب سيعزز نقاط الجذب السياحي في آرلينغتون

وقال عمدة آرلنغتون جيف وليامز "أن ملعب ألعاب الفيديو سيعزز مكانة المدينة كمعلم سياحي، حيث سيأتي اللاعبون والمشجعون للمشاركة في الألعاب، والاستمتاع بما تتيحه المدينة من تجارب أخرى".

10 ملايين دولار تكلفة إنشاء الملعب
10 ملايين دولار تكلفة إنشاء الملعب

وسيقدم الملعب الفريد من نوعه تجربة لا مثيل لها لعشاق الـ "Esports" إذ تتسع مساحة الملعب لأكثر من ألف متفرج.

سيتم افتتاح الملعب خريف العام 2018
سيتم افتتاح الملعب خريف العام 2018

ويتوقع أن يبلغ حجم صناعة ألعاب الفيديو الرياضية 1.5 مليار دولار في 2020، مقارنة بنصف مليار دولار في 2017.

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