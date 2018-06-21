ملعب من نوع آخر لعشاق الرياضة

شرعت مدينة آرلنغتون في ولاية تكساس الأميركية ببناء أول ملعب مخصص لعشاق ألعاب الفيديو الرياضية "Esports" على مساحة تقارب الـ 10 آلاف متر مربع. وسيكون الملعب بعد الانتهاء من أعمال البناء الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة.

ويتوقع أن يتم افتتاح الملعب في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بكلفة تبلغ 10 ملايين دولار.

وقال عمدة آرلنغتون جيف وليامز "أن ملعب الألعاب الفيديو سيعزز مكانة المدينة كمعلم سياحي، حيث سيأتي اللاعبون والمشجعون للمشاركة في الألعاب، والاستمتاع بما تتيحه المدينة من تجارب أخرى".

وسيقدم الملعب الفريد من نوعه تجربة لا مثيل لها لعشاق الـ "Esports" إذ ستتسع مساحة الملعب لأكثر من ألف متفرج.