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علوم و تكنولوجيا

ملعب من نوع آخر لعشاق الرياضة

شرعت مدينة آرلنغتون في ولاية تكساس الأميركية ببناء أول ملعب مخصص لعشاق ألعاب الفيديو الرياضية "Esports" على مساحة تقارب الـ 10 آلاف متر مربع.

وسيكون الملعب بعد الانتهاء من أعمال البناء الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة.

يتوقع أن يتسع الملعب لـ1000 متفرج
يتوقع أن يتسع الملعب لـ1000 متفرج

ويتوقع أن يتم افتتاح الملعب في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بكلفة تبلغ 10 ملايين دولار.

الملعب سيعزز نقاط الجذب السياحي في أرلينغتون
الملعب سيعزز نقاط الجذب السياحي في أرلينغتون

وقال عمدة آرلنغتون جيف وليامز "أن ملعب الألعاب الفيديو سيعزز مكانة المدينة كمعلم سياحي، حيث سيأتي اللاعبون والمشجعون للمشاركة في الألعاب، والاستمتاع بما تتيحه المدينة من تجارب أخرى".

10 ملايين دولار تكلفة إنشاء الملعب
10 ملايين دولار تكلفة إنشاء الملعب

وسيقدم الملعب الفريد من نوعه تجربة لا مثيل لها لعشاق الـ "Esports" إذ ستتسع مساحة الملعب لأكثر من ألف متفرج.

سيتم افتتاح الملعب خريف العام 2018
سيتم افتتاح الملعب خريف العام 2018

ويتوقع أن تبلغ حجم صناعة الألعاب الفيديو الرياضية بـ 1.5 مليار دولار في 2020، مقارنة بنصف مليار دولار في 2017.

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