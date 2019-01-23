أول مرشح مثلي لانتخابات الرئاسة الأميركية

أعلن بيت بوتيغيغ عمدة مدينة ساوث بيند في ولاية إنديانا الأربعاء عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2020.

ويعد بوتيغيغ (37 عاما) أول مرشح ذي ميول جنسية مثلية، يدخل السباق الرئاسي في تاريخ الولايات المتحدة.

ويعرف عن السياسي الديمقراطي الشاب تركيزه على قضايا التغير المناخي وقوانين حمل السلاح وديون الطلاب الجامعيين. وسبق له الخدمة في القوات المسلحة الأميركية بأفغانستان.

وقال بوتيغيغ في إعلان ترشحه عبر تويتر إنه ​حان الوقت "للتركيز على المستقبل".

وبوتيغيغ وهو تاسع السياسيين المنتمين للحزب الديمقراطي الذي أعلنوا عزمهم الترشح لانتخابات الرئاسة، ومن أبرزهم ثلاثة عضوات في مجلس الشيوخ هن كامالا هاريس وإليزابيث وارن وكريستين غيليبراند.