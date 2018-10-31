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رياضة

ريال مدريد يفوز بأولى مبارياته مع سولاري

جانب من مباراة ريال مدريد ومليلية

نجح المدرب المؤقت لريال مدريد سانتياغو سولاري في قيادة الفريق الملكي لتحقيق فوز سهل على فريق مليلية من الدرجة الثالثة، بأربعة أهداف نظيفة في ذهاب الدور الـ32 من كأس الملك في إسبانيا.

وسجل أهداف المباراة التي جرت على ملعب ألفاريس كلارو، كل من كريم بنزيمة وماركو أسينسيو وأودريوسولا وكريستو غونزاليس.

وهذه هي المباراة الأولى لسانتياغو سولاري الذي استلم قيادة الفريق قبل يومين خلفا ليولن لوبيتيغي الذي أقيل بعد الهزيمة المذلة أمام برشلونة غريم الريال التقليدي في الكلاسيكو الأحد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

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