أول قاضية في المحكمة العليا الأميركية تعلن إصابتها بالخرف

أعلنت قاضية المحكمة العليا المتقاعدة ساندرا داي أوكونور (88 عاما) في بيان الثلاثاء أنها تصارع مرض الخرف وربما مرض ألزهايمر.

وقالت أوكونور، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع، إن الحالة المرضية لها تزداد سوءا وإنها لهذا السبب لن تتمكن من المشاركة في الأنشطة العامة.

وأعلنت أنها ستبقى في مدينة فينيكس بولاية أريزونا مع عائلتها وأصدقائها.

وكان الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان قد رشحها للمحكمة العليا، وتولت المنصب في أيلول/ سبتمبر عام 1981، ثم تقاعدت في 2006، لتتفرغ لرعاية زوجها المريض بألزهايمر، وكانت أيضا ناشطة في الدفاع عن قضايا التعليم.

وكانت توصف بأنها محافظة معتدلة وقد لعبت دورا في ترجيح كفة المرشح الرئاسي جورج بوش الابن على غريمه أل غور في انتخابات عام 2000، وقد صوتت أيضا إلى جانب الليبراليين في الدفاع عن حق الإجهاض.