لأول مرة منذ سنوات.. طائرة سورية تحط بتونس

لأول مرة منذ ست سنوات، استقبلت تونس الخميس أول رحلة جوية مباشرة من سوريا بالتزامن مع إعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق.

وذكرت مصادر محلية تونسية أن الطائرة حطت في مطار الحبيب بورقيبة الدولي في المنستير وعلى متنها "160 مثقفا سوريا".

وقال رئيس الجالية السورية في تونس طلال حسن، إن الرحلة تأتي في إطار مبادرة اجتماعية طرحت منذ نحو شهر، ولقيت استحسانا من السلطات التونسية.

وكانت أربع كتل في البرلمان التونسي، قد تقدمت بطلب لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وإبطال قرار الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي بقطع العلاقات التونسية السورية عام 2012.

ويتزامن وصول الطائرة مع توجه عربي عام لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد قطيعة دامت ثماني سنوات بسبب قمع نظام بشار الأسد الوحشي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عام 2011 وتحولت لاحقا إلى حرب أهلية.