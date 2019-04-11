أول سائقة سعودية في سباقات 'فورمولا 4'

باتت السعودية ريما الجفالي أول سائقة من المملكة الخليجية تشارك في بطولة "فورمولا 4" التي أقيمت في حلبة سباق براندز هاتش في إنكلترا.

وشاركت الجفالي (27 عاما) مع فريق "دبل آر ريسينغ"، وحلت في المركز الأخير بالسباق الافتتاحي الذي جرى السبت الماضي، ثم تمكنت من احتلال المركز التاسع في السباق التالي، لكنها تراجعت بعد ذلك إلى المركز قبل الأخير في السباق الذي جاء بعده.

وقالت الجفالي عن مشاركتها في المسابقة "إنه لأمر عظيم في السعودية أن أفعل هذا الشيء، ولا أنسى كل الدعم الذي حصلت عليه من الأصدقاء والعائلة والأشخاص الذين أتعامل معهم. لقد كان رائعا ويدفعني إلى بذل مجهود أفضل".

وكانت الجفالي بدأت مسيرتها المهنية في مجال السباقات منذ 10 أشهر فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة عندما بدأت السباقات على الدوائر المحلية هناك.

والجفالي واحدة من ثلاث سائقات من منطقة الخليج يحصلن على رخصة قيادة للسباقات وتعتبر أول سائقة سعودية في عالم السباق الاحترافي.