خسارة ثقيلة لليبيا في أمم أفريقيا

مني منتخب ليبيا السبت بخسارة ثقيلة أمام مضيفه النيجيري بنتيجة صفر إلى أربعة، هي الأولى له في تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة عام 2019 في الكاميرون.

وحققت ليبيا بداية جيدة في المجموعة الخامسة بعد فوزها على سيشل وتعادلها مع جنوب أفريقيا، لكنها رضخت أمام "النسور الممتازة" وخصوصا أوديون إيغالو صاحب ثلاثية "هاتريك"، فيما سجل صامويل كالو الهدف الرابع.

وتجمد رصيد ليبيا عند أربع نقاط من ثلاث مباريات، مقابل ست لنيجيريا حاملة اللقب القاري ثلاث مرات في 1980 و1994 و2013، وسبع لجنوب أفريقيا التي حققت فوزا ساحقا السبت على سيشل بستة أهدف إنظيفة.