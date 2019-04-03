أول امرأة سوداء عمدة لشيكاغو

أصبحت لوري لايتفوت أول امرأة سوداء البشرة مثلية الجنس عمده لمدينة شيكاغو في انتخابات أعلنت نتائجها الثلاثاء.

وتفوقت لايتفوت التي تبلغ من العمر 56 عاما، على منافستها توني بريكوينكول التي كانت تعمل مدرسة وعضوة في مجلس المدينة لمدة قاربت العقدين.

وتعد لايتفوت سكان المدينة التي عملت مدعية فيدرالية بحملة لتخليص شيكاغو من الفساد، ومساعدة ذوي الدخل المتدني والطبقة العاملة، والتي ترى أن المدينة تجاهلتهم.

وستؤدي العمدة الجديدة اليمين في الـ 20 من أيار/ مايو المقبل، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وشكرت لايتفوت عبر تويتر سكان شيكاغو، وأكدت في تغريدات أنهم سيشهدون عهدا جديدا في المدينة.