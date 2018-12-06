البنتاغون: طلعات لمقاتلات الناتو فوق أوكرانيا

قال المتحدث باسم البنتاغون لشؤون القيادة الأوروبية (يوكوم) إيريك باهون إن سلاح الجو الأميركي وأسلحة جو تابعة لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، نفذت طلعات جوية في سماء أوكرانيا في مسعى حقيقي لتأكيد التزام واشنطن وشركائها الأوروبيين بالدفاع عن الأوكرانيين.

وأوضح باهون في تصريحات صحافية أن الولايات المتحدة ترغب في توجيه رسالة إلى روسيا تؤكد التزامها بحماية حلفائها.

وقال إن الهجمات الروسية غير المبررة على البحرية الأوكرانية في مياه البحر الأسود وعبر مضيق كيرتش، هي تصرفات غير مسؤولة وقد تؤشر على مخاطر حصول تدهور جراء تلك العمليات الاستفزازية.

وشدد باهون على أن واشنطن ترغب في علاقات جيدة مع موسكو إلا أن تحقيق ذلك لا يتم من خلال نشاطات عسكرية روسية مزعزعة لاستقرار أوكرانيا وجوارها.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية أطلقت النار على ثلاث سفن أوكرانية في الـ25 من تشرين الثاني/نوفمبر، واحتجزتها مع طواقمها المؤلفة من 24 بحارا في مضيق كيرتش في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم، ما أثار أخطر أزمة بين البلدين منذ سنوات.

ونددت جهات دولية على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا بما وصفته بالعدوان الروسي على السفن الأوكرانية.

وتصاعدت التوترات منذ فترة حول مضيق كيرتش حيث بنت روسيا جسرا جديدا يربط برا بينها وبين منطقة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.