أوكرانيا تمنع دخول الرجال الروس إلى أراضيها

منعت كييف الجمعة دخول الروس الذكور ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما وذلك ردا احتجاز موسكو ثلاث سفن أوكرانية خلال مواجهة بحرية الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلن رئيس جهاز حماية الحدود الأوكراني.

وتأتي الخطوة بعد أن فرضت أوكرانيا هذا الأسبوع الأحكام العرفية في المناطق الحدودية على خلفية الاحتجاز.

وخلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو قال قائد جهاز حرس الحدود بترو تسيهياكال "اعتبارا من اليوم، وفي مرحلة أولى، يمنع دخول مواطني الاتحاد الروسي الذكور ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما".

وأعلن بوروشنكو فرض قيود تحد من سفر الروس باستثناء "الحالات الإنسانية".

وبدأ في أوكرانيا الأربعاء سريان الأحكام العرفية وذلك لمدة 30 يوما في عشر مناطق حدودية وساحلية على البحر الأسود وبحر آزوف.

وجاء ذلك بعد أن حذر بوروشنكو من حشد للقوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية ما يهدد بتصعيد أسوأ توتر بين موسكو وكييف منذ بداية النزاع المسلح في شرق أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا.

دانت أوكرانيا الأربعاء احتجاز روسيا 24 من بحارتها الذين أوقفتهم الأحد على متن ثلاث سفن قبالة سواحل القرم.

وألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاءه المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين وذلك على خلفية الأزمة القائمة بين أوكرانيا وروسيا.