'أوقفوا القتال'.. بيان مجلس الأمن حول ليبيا

دعا مجلس الأمن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي إلى وقف كل تحركاته العسكرية، وكل الأطراف الآخرين في ليبيا إلى وقف الأنشطة القتالية، مشدداً في بيان صدر بإجماع أعضائه على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص غسان سلامة للتهدئة واستئناف المسار السياسي في ليبيا.

وأعرب مجلس الأمن في بيان صدر بعد اجتماع استمع فيه إلى سلامة عن "القلق العميق من الأنشطة العسكرية في طرابلس التي تهدد استقرار ليبيا والوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل للأزمة".

كما دعا المجلس "الجيش الوطني الليبي إلى وقف كل تحركاته العسكرية"، ودعا "كل الأطراف إلى خفض التصعيد في الأنشطة العسكرية" وشدد على أنه "لا حل عسكرياً للنزاع".

وأكد مجلس الأمن "عزمه على إخضاع المسؤولين عن المزيد من النزاعات في ليبيا الى المحاسبة"، مجدداً "الدعم الكامل لجهود الأمين العام وممثله الخاص"، وداعياً الأطراف جميعاً إلى "استئناف الحوار والتقيد بالتزاماتهم والانخراط بشكل بناء في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة".

وشدد بيان مجلس الأمن على "أهمية الحفاظ على سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة"، مذكراً الأطراف بالتزاماتهم "بموجب القانون الإنساني الدولي بما فيها حماية المدنيين".