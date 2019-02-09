يوتيوب يغلق قناة مغن أميركي

أعلن موقع يوتيوب إغلاقه قناة المغني الأميركي المعروف "أوستن جونز"، بعد ثبوت تداوله صورا ومقاطع فيديو فاضحة مع فتيات قاصرات.

قرار يوتيوب جاء بعد الانتقادات التي وجهت له من طرف المتابعين، على إبقائه قناة "أوستن جونز" الذي اعترف بنفسه أمام المحكمة بتبادله صورا "عارية" مع بنات دون السن القانونية.

موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كشف أن مواقع التواصل الاجتماعي بادرت بإغلاق صفحات "جونز" لكن يوتيوب تأخر في فعل ذلك.

إلا أن الضغط الذي تعرض له الموقع من جعله يقتفي لاحقا أثر المواقع الاجتماعية.

يذكر أن قناة "أوستن جونز" (26 عاما) تحظى بمتابعة أكثر من نصف مليون مستخدم.

و"جونز" يعيد تسجيل أغان قديمة لمشاهير الفنانين، وهو ما ساهم في شهرته على الشبكة العنكبوتية.

يذكر أن مذكرة الادعاء بالمحكمة التي مثل أمامها جونز أكدت أن الأخير تبادل صورا عارية مع أطفال في الفترة من 2010 إلى 2017، ودخل في محادثات مع 6 فتيات تتراوح أعمارهن بين 14 و15 سنة.