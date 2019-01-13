أوزبكستان تنضم للمتأهلين في كأس آسيا

بلغت أوزبكستان الدور الإقصائي في كأس آسيا لكرة القدم للمرة الخامسة تواليا، بفوزها الكبير على تركمانستان بأربعة أهداف نظيفة الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة.

وسجل أهداف أوزبكستان جافوخير سيديكوف (17)، وألدور شومورودوف (24 و42) وجلال الدين ماشاريبوف (40).

وبات المنتخب الأوزبكي عاشر المتأهلين إلى دور الـ16 بعد الإمارات (المجموعة الأولى)، الأردن (الثانية)، الصين وكوريا الجنوبية (الثالثة)، إيران والعراق (الرابعة)، والسعودية وقطر (الخامسة) واليابان (السادسة).

وتصدرت أوزبكستان ترتيب المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن اليابان التي حققت فوزا صعبا على عمان بهدف نظيف في وقت سابق، وسيتواجه الفريقان الخميس المقبل لتحديد بطل المجموعة.