البرلمان الاوروبي يطلب تعليق مفاوضات انضمام تركيا

طلب البرلمان الأوروبي الأربعاء تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، من دون أن يذهب إلى حد الدعوة إلى وقفها تماما.

وفي نص تم تبنيه بغالبية 370 صوتا مؤيدا و109 أصوات معارضة وامتناع 143 عن التصويت، قال أعضاء البرلمان إنهم "قلقون جدا من سجل تركيا السيء في مجال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية وسائل الإعلام ومكافحة الفساد وكذلك من النظام الرئاسي".

وأوصى البرلمان الأوروبي بأن "يتم رسميا تعليق المفاوضات الحالية لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".

ويعود القرار إلى المجلس الذي يجمع حكومات الدول الأعضاء.

وكان نواب حزب الشعب الأوروبي اليمنيين قد قدموا تعديلا يدعو إلى الوقف النهائي للمفاوضات، لكنه قوبل بالرفض.

وهناك أغلبية ترغب في مواصلة "دعم المواطنين الأتراك" و"ترك الحوار السياسي والديموقراطي مفتوحا".

من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية التركية النص الذي "يظهر بوضوح نقصا في الرؤية لدى البرلمان الأوروبي"، مضيفة أن هذا القرار غير الملزم "لا يعني شيئا" بالنسبة إلى أنقرة.

وبدأت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2005، لكنها توقفت نظرا إلى التوتر الشديد في العلاقات بين بروكسل وأنقرة منذ محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/يوليو 2016 وما تلاها من حملة قمع طالت معارضين وصحافيين.