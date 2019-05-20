أوروبا تطالب تركيا باحترام حقوق قبرص

جدد الاتحاد الأوروبي الاثنين دعوته تركيا إلى احترام "الحقوق السيادية" لقبرص و"الامتناع" عن أي "عمل غير قانوني"، في إشارة إلى نية أنقرة التنقيب عن الغاز في "المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".

وفي رسالة نشرت بداية أيار/مايو على الخدمة الدولية للرسائل البحرية، أعلنت السلطات التركية نيتها التنقيب عن الغاز حتى أيلول/سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط تقول قبرص إنها تخترق منطقتها الاقتصادية.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه خلال زيارته الجزيرة المتوسطية "نعرب عن قلقنا البالغ" و"نطالب تركيا بإلحاح بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص ... والامتناع عن عمل مماثل غير قانوني".

وأضاف أنه في حال اصرت أنقرة على موقفها، فان الاتحاد الأوروبي "سيرد في شكل مناسب وبتضامن شامل مع قبرص".

وصرح وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس أن "ما تقوم به تركيا التي تزعزع الاستقرار في شرق المتوسط، أثار إدانة واسعة للمجتمع الدولي".

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أبدت قلقها من السلوك التركي في الرابع من أيار/مايو. وأعلنت واشنطن بعد يومين الموقف نفسه.

كذلك، سجلت انتقادات لأنقرة من إسرائيل ومصر اللتين أطلقتا مشاريع مشتركة في مجال الطاقة.

ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثي مساحة البلاد. في حين أن المنطقة الشمالية تخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكريا ردا على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.

وسبق أن وقعت قبرص عقود تنقيب عن المحروقات مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية إيني، والفرنسية توتال، والأميركية إكسون موبيل.

لكن أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة تستثني "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد ولا تعترف بها سوى تركيا.