أوروبا تدعو واشنطن وموسكو للحوار حول المعاهدة النووية

دعا الاتحاد الأوروبي الاثنين الولايات المتحدة وروسيا إلى "مواصلة" الحوار بهدف "الحفاظ" على معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي تريد واشنطن الانسحاب منها متهمة موسكو بانتهاكها.

وقالت المتحدثة باسم مفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: "على الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية أن تواصلا حوارا بناء للحفاظ على هذه المعاهدة والتأكد من تطبيقها في شكل تام ويمكن التحقق منه".

وأعلن الرئيس دونالد ترامب السبت أن واشنطن ستنسحب من المعاهدة التي أبرمتها مع موسكو خلال الحرب الباردة، لأن روسيا "تنتهكها منذ سنوات عديدة".

وتأخذ إدارة ترامب على روسيا نشرها منظومة صاروخية من طراز 9 إم729 التي يتجاوز مداها بحسب واشنطن 500 كيلومتر، ما يشكل انتهاكا للمعاهدة.

ووقعت "معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى" في 1987 بين الرئيس الأميركي آنذاك رونالد ريغان ورئيس الاتحاد السوفياتي حينها ميخائيل غورباتشوف.