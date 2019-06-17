أوروبا تتقدم باتجاه بناء مقاتلتها المستقبلية

كشفت فرنسا وألمانيا وإسبانيا الاثنين النقاب عن جيل جديد من مقاتلات القوات الجوية الأوروبية، مطلقة بذلك مشروعا طموحا يهدف إلى توحيد صفوف القوات العسكرية في القارة والحد من التباينات القائمة في ما بينها.

ويندرج مشروع بناء المقاتلة الخفية (لا ترصدها أجهزة الرادار) ضمن "نظام القتال الجوي المستقبلي" (أف سي أيه أس بالانكليزية أو أس سي آ أف بالفرنسية) الذي سيضم أيضا طائرات مسيّرة وصواريخ وناقلات تموين يتم التحّكم بها عن بعد قادرة على نقل الذخيرة وتشويش شبكات الاتصالات وتشتيت انتباه دفاعات العدو.

وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حفل كشف النقاب عن مجسّم بالحجم الحقيقي للمقاتلة خلال افتتاح معرض لوبورجيه الثالث والخمسين للصناعات الجوية.

وقد تم إطلاق المشروع رسميا بعد أن وقّعت وزيرات الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي والألمانية أورسولا فون در ليين والأسبانية مارغاريتا روبليس على اتفاق التعاون.

وقالت بارلي "الآن بات هذا المشروع يكتسب بعدا أوروبيا حقيقيا: لقد انضمّت إسبانيا هذا الصباح رسميا إلى البرنامج".

وكانت إسبانيا قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي أنها ستشارك في المشروع الذي يقتصر حتى الآن على الدول الثلاث، علما أن مسؤولين في الرئاسة الفرنسية يؤكدون أن المحادثات جارية لضم دول أخرى.

وتتولى شركة "إيرباص" ومجموعة "داسو" الفرنسية للصناعات الجوية إنتاج المقاتلة التي يفترض أن تدخل الخدمة بحلول العام 2040 لتحل محل مقاتلات "رافال" و"يوروفايتر".

كذلك تشارك شركة "سافران" الفرنسية في بناء محرّك جديد للمقاتلة التي يمكن أن تجهّز بتكنولوجيات كهربائية هجينة تحد من ضجيجها وتقلّص أثرها الحراري مما يصعّب رصدها.

ويُتوقّع أن تمنح باريس وبرلين عقدا بقيمة 150 مليون يورو (169 مليون دولار) لبدء العمل على بناء الطائرة التي يمكن أن تبدأ بالتحليق في عام 2026.

وقالت بارلي إن من المتوقّع أن يتم توقيع العقد أواخر العام الحالي.

ويشكّل مشروع بناء المقاتلة الجديدة اختبارا مفصليا لقدرة أوروبا على إيجاد قيادة عمليات مشتركة من شأنها ضمان سيادتها العسكرية، في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تثير مواقفه الشكوك حول متانة حلف شمال الأطلسي.

ويتعيّن على مسؤولي المشروع إقناع العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد في تزويد أسطولها العسكري الجوي على المقاتلات الأميركية، والتي قد تميل لشراء مقاتلة أف-35 الأميركية التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن".

علما أن المقاتلة الأوروبية الجديدة تواجه منافسة داخل القارة من مشروع "تمبست" البريطاني الذي يحظى بدعم إيطاليا وهولندا.