أوباما: لو ترشحت ستتركني ميشيل

علق الرئيس السابق باراك أوباما مازحا خلال منتدى حضره في برلين السبت على مستقبله السياسي.

وقال في المنتدى الذي نظمته "مؤسسة أوباما": "شغلت آخر منصب سياسي لي، ولو ترشحت للرئاسة مرة أخرى، فإن زوجتي ميشيل ستتركني".

وقوبل تعليق الرئيس الـ44 للولايات المتحدة بضحكات الحاضرين، لكن أوباما أكد إنه منخرط في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وحكم القانون والمساواة والديمقراطية وغيرها.

وكانت زوجته ميشيل قد استبعدت أيضا في أكثر من مناسبة نيتها خوض غمار السباق الرئاسي.

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