2018.. أبرز الأحداث

من تسميم عميل روسي سابق في بريطانيا إلى الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران، والقمة التاريخية بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون، تشكل عام 2018 بأحداث ليست عادية. هذه أبرزها: تسميم سكريبال في الرابع من آذار/مارس، عثر على العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في سالزبري بجنوب إنكلترا بعد تسميمهما بغاز نوفيتشوك للأعصاب.

ونقلا على الفور إلى المستشفى في حالة حرجة لأسابيع عدة. اتهمت لندن الاستخبارات العسكرية الروسية وأصدرت مذكرة توقيف أوروبية بحق روسيين يشتبه بأنهما نفذا العملية، لكن موسكو نفت أي ضلوع لها.

تسبب ذلك بأزمة دبلوماسية خطيرة بين موسكو والدول الغربية أدت إلى موجة طرد متبادلة لدبلوماسيين إضافة إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا. في حزيران/يونيو، أصيب شخصان آخران بمادة نوفيتشوك ونقلا إلى المستشفى في سالزبري قبل أن يتوفى احدهما. النظام السوري يتقدم ويخلف دمارا في 14 نيسان/ابريل، أعلن الجيش السوري استعادة السيطرة على الغوطة الشرقية لدمشق التي كانت في أيدي الفصائل المعارضة بعد شهرين من المعارك الشرسة (أكثر من 1700 قتيل) وفرض اتفاقات إجلاء على المقاتلين المعارضين. تزامن إعلان هذا الأمر مع ضربات عسكرية شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ردا على هجوم كيميائي في دوما حملت الدول الغربية النظام السوري مسؤوليته، لكنه نفى.

مذاك، حقق النظام بدعم كبير من روسيا تقدما على الفصائل المعارضة والمتشددة وبات يسيطر على ثلثي الأراضي السورية. لكن سوريا التي تشهد منذ 2011 نزاعا خلف أكثر من 360 الف قتيل وملايين النازحين واللاجئين ظلت بلدا مدمرا ومفككا. في 19 كانون الأول/ديسمبر، أمر الرئيس دونالد ترامب بسحب نحو 2000 عسكري أميركي ينتشرون في شمال شرق سوريا يقاتلون تنظيم داعش إلى جانب تحالف كردي عربي. واشنطن تنسحب مع الاتفاق النووي في الثامن من أيار/مايو، أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقع العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى لمنع طهران من امتلاك السلاح النووي، وإعادة العمل بالعقوبات ضد طهران والشركات التي تقيم علاقات معها.

ترامب قال إن الاتفاق متساهل جدا حيال إيران ولا يشمل الصواريخ البالستية ولا تدخلاتها المباشرة وغير المباشرة في نزاعات إقليمية عدة كما في سوريا واليمن. في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد فرض رزمة أولى من العقوبات الاقتصادية في آب/أغسطس، أعادت واشنطن العمل بعقوباتها التي تطال قطاعي النفط والمال الإيرانيين. السفارة الأميركية في القدس

​في 14 أيار/مايو، افتتحت السفارة الأميركية في القدس في تكريس لاعتراف الولايات المتحدة بالمدينة عاصمة لإسرائيل، فيما شهد قطاع غزة مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي. والحصيلة مقتل نحو60 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية. وكان التوتر بين الجانبين قد تصاعد منذ 30 آذار/مارس مع بدء "مسيرات العودة" التي تجلت في تظاهرات لسكان القطاع على طول الحدود بينه وبين إسرائيل. الشعبويون إلى الحكم في إيطاليا

في الأول من حزيران/يونيو، أدى رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي اليمين، ومثله نائباه لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم المناهضة للنظام وماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف الذي تولى أيضا وزارة الداخلية وأغلق الموانئ الإيطالية أمام السفن الإنسانية التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط. وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يعتبر رمزا لليمين الشعبوي الأوروبي، حقق مع حزبه انتصارا كبيرا في الانتخابات التشريعية في نيسان/أبريل بعدما جعل من التصدي للهجرة عنوانا رئيسيا لحملته. قمة ترامب وكيم

​في 12 حزيران/يونيو، التقى دونالد ترامب وكيم جونغ أون في إطار قمة في سنغافورة ووقعا وثيقة تعهد فيها الزعيم الكوري الشمالي "نزع السلاح النووي في شكل كامل من شبه الجزيرة الكورية". وكان التقارب الدبلوماسي بين الكوريتين بدأ في شباط/فبراير وأتاح إرسال بعثة من الشمال إلى الجنوب للمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية في 2018. وفي نيسان/أبريل، أعلنت بيونغ يانغ وقف تجاربها النووية وتجاربها للصواريخ العابرة للقارات. لكن المفاوضات حول البرنامج النووي الكوري الشمالي تراوح مكانها مذاك.​ جبهة رئيسية في اليمن

في 13 حزيران/يونيو، شنت القوات الحكومية اليمنية مدعومة من السعودية والإمارات هجوما على الحوثيين في مدينة الحديدة التي تشكل البوابة الرئيسية لدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن. في 18 كانون الأول/ديسمبر، أعلن وقف لإطلاق النار بموجب اتفاق تم التوصل إليه في السويد وصادق عليه مجلس الأمن الدولي، ما سمح بإرسال مراقبين مدنيين للإشراف على سحب المقاتلين من الحديدة وتأمين العمل في مينائها. انفراج في القرن الأفريقي

​في التاسع من تموز/يوليو، وقعت أريتريا وأثيوبيا "إعلانا مشتركا للسلام والصداقة" بعد حالة حرب استمرت 20 عاما. أتاح هذا التقارب الذي رعته السعودية إعادة فتح سفارتي أسمرة وأديس أبابا وأدى إلى تهدئة بين أريتريا وجيبوتي. في 30 تموز/يوليو، تم إحياء العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وأريتريا، علما بأن الأخيرة متهمة بدعم المتمردين الإسلاميين الشباب الصوماليين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، رفعت الأمم المتحدة عقوباتها التي كانت فرضتها على أريتريا منذ 2009. فتيان الكهف

في العاشر من تموز/يوليو، تم إجلاء الدفعة الأخيرة من 13 فتى يشكلون فريقا لكرة القدم وعلقوا طوال 17 يوما داخل كهف تغمره المياه في تايلاند. تمت عملية الإنقاذ بمشاركة دولية وأدت إلى مصرع مسعف تايلاندي واستقطبت اهتمام الإعلام في مختلف أنحاء العالم. حرارة مرتفعة وحرائق بين تموز/يوليو وآب/أغسطس، تعرضت أوروبا لموجة حر تسببت باندلاع حرائق وسقوط ضحايا في اليونان والبرتغال وإسبانيا. طاول الحر أيضا أسيا وغرب الولايات المتحدة واندلعت حرائق عدة في ولاية كاليفورنيا التي تشهد جفافا غير مسبوق منذ أعوام عدة.

قالت الأمم المتحدة إن 2018 "سيكون أحد الأعوام الأربعة التي سجلت أعلى ارتفاع في درجات الحرارة على الإطلاق"، لافتة إلى أن "نسبة تكثف غازات الدفيئة بلغت مستوى قياسيا مع استمرار تزايد الانبعاثات". اغتيال خاشقجي

​في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، اختفى الصحافي السعودي جمال خاشقجي المعروف بانتقاده نظام بلاده والمقيم في الولايات المتحدة بعد دخوله قنصلية المملكة في اسطنبول. نفت الرياض أولا اختفاء خاشقجي ثم أقرت بأنه قُتل وقُطّعت جثته داخل القنصلية في عملية نفذتها "عناصر غير منضبطة". أثارت الجريمة استياء العالم، وكان لها انعكاس سلبي كبير على صورة السعودية. في 13 كانون الأول/ديسمبر، تبنى مجلس الشيوخ الأميركي قرارا يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "مسؤولية الجريمة"، لكن الرياض نفت أي ضلوع لولي العهد. اليمين المتطرف في البرازيل

​في 28 تشرين الأول/أكتوبر، انتخبت البرازيل أكبر دولة في أميركا اللاتينية اليميني المتطرف جاير بولسونارو رئيسا بعد أكثر من 30 عاما على سقوط الديكتاتورية. لم تمر الحملة الانتخابية من دون خطاب حاد وأعمال عنف، حتى أن بولسونارو نفسه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض في أيلول/سبتمبر. عودة الديموقراطيين إلى مجلس النوب

​في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، أعادت انتخابات منتصف الولاية مجلس النواب الأميركي إلى الحظيرة الديموقراطية، لكن الجمهوريين عززوا غالبيتهم في مجلس الشيوخ. تزامن انتهاء الحملة الانتخابية مع اسوأ هجوم معاد للسامية في تاريخ الولايات المتحدة (11 قتيلا داخل كنيس في بيتسبرغ). إضافة إلى إرسال طرود مفخخة إلى شخصيات ديموقراطية. وفي عام 2018 ظهرت صور آلاف من المهاجرين الذين يسيرون من هندوراس إلى الحدود المكسيكية الأميركية. السترات الصفراء

​في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت حركة "السترات الصفراء" أول تحرك لها ضد ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية في فرنسا. على مدى أسابيع عدة، قطع المتظاهرون الطرق في مختلف أنحاء البلاد، وتخلل التحرك أعمال عنف ومواجهات في باريس والعديد من المدن الكبرى. اضطر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إلغاء الزيادة على أسعار الوقود وأعلن في 10 كانون الأول/ديسمبر سلسلة إجراءات اجتماعية في محاولة لاحتواء الغضب. سقوط كارلوس غصن

​في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أوقف كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة مجموعة رينو-نيسان-ميتسوبيشي العملاقة للسيارات لدى وصوله إلى اليابان بعد الاشتباه بارتكابه جرائم مالية يصر على نفيها. وأقيل لاحقا من منصبه في نيسان وميتسوبيشي. اتهم غصن في 10 كانون الأول/ديسمبر بإخفاء عائدات على مدى خمسة أعوام وتم تمديد توقيفه. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر، صدرت بحقه مذكرة توقيف جديدة بتهمة استغلال الثقة ومدد توقيفه حتى الأول من كانون الثاني/يناير على الأقل. اتفاق بريكست