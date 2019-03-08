تركيا تسير دوريات مع روسيا بمحيط إدلب

أعلن وزير الدفاع التركي الجمعة أن تركيا وروسيا ستسيران دوريات في محافظة إدلب في شمال شرق سوريا كجزء من اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الجمعة إن "دوريات روسية تنطلق اليوم في المنطقة الحدودية بمحيط محافظة إدلب السورية وأخرى للقوات المسلحة التركية في المنطقة منزوعة السلاح".

وأضاف أكار في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية الرسمية أن "الدوريات التركية والروسية في محيط إدلب تعد خطوة هامة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه "كان هناك قيود على استخدام المجال الجوي في إدلب وعفرين لكن ذلك تم رفعه اعتبارا من اليوم".

ونجت إدلب التي يسيطر عليها المتشددون من هجوم كبير للقوات الحكومية بعد اتفاق في أيلول/سبتمبر بين روسيا الداعمة لدمشق وتركيا الداعمة للمتمردين، تضمن إقامة منطقة منزوعة السلاح حول المحافظة.

وإدلب هي آخر محافظة لا تزال في قبضة فصائل المعارضة في سوريا وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) عليها بالكامل منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

ورغم دعمهما أطرافا متعارضة في النزاع، يعمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشكل وثيق في مسعى لإنهاء النزاع في سوريا.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "القوات التركية تتجول ضمن ريف إدلب الشرقي وتنتشر في محيط نقاط مراقبتها في عدة مواقع بمناطق سريان الهدنة".

وأوضح المرصد أن أكثر من 160 مدنيا من بينهم 60 طفلا قتلوا في ضربات جوية ومدفعية لقوات النظام منذ بدء تطبيق اتفاق المنطقة العازلة. وقتل 94 عنصرا من فصائل المعارضة والجهاديين و125 من مقاتلي قوات النظام في الفترة ذاتها، بحسب المرصد.