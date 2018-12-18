أندية أوروبية تحتفل بيوم اللغة العربية الذي يصادف 18 من كانون الأول/ديسمبر. صفحات ليفربول على الشبكات الاجتماعية نشرت فيديو يصف لاعبي ليفربول بكلمات عربية، مثل "منقذ" لحارس المرمى أليسون بيكر، و"مبدع" للنجم المصري محمد صلاح"، و"عملاق" للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

واحتفلت صفحة نادي برشلونة الناطقة بالعربية، باليوم العالمي للغة العربية بتغريدة عن ميسي مرفقة بوسم #اليوم_العالمي_للغة_العربية. وجاء في التغريدة "حرف عربي واحد يكفي لوصف موهبة الأسطورة، الذي يتوج اليوم للمرة الخامسة بجائزة #الحذاء_الذهبي"، قاصدين بذلك حرف الواو.

أما صفحة نادي روما الناطقة بالعربية، فقد احتفل بمنشور من نوع آخر.

نادي تشلسي الإنكليزي نشر صورة احتفالا باللغة العربية، قال فيها "نسعد دائما بكم من جميع أنحاء الوطن العربي".

أما صفحة الإنتر الإيطالي فقد احتفلت بنشر تغريدة تطلب فيها من متابعيها وصف موهبة اللاعب إيكاردي بكلمة عربية واحدة.