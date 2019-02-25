أندرويد وحده لا يكفي.. تعرف على فوشيا

تملك شركة "غوغل" نظامي تشغيل للأجهزة الذكية وللحواسيب هما "أندرويد"، فائق الشهرة، و"كروم أو أس"، لكنها تسعى لإصدار نظام جديد يعمل على مختلف الأجهزة الإلكترونية يسمى "فيوشا".

في أيار/مايو 2017 أشارت غوغل للمرة الأولى علنا إلى فوشيا، إذ وصفه نائب رئيس الشركة ديف بيرك بـ "مشروع تجريبي في مرحلة مبكرة".

ومنذ ذلك الوقت تطور العمل في المشروع حتى تكمن بعض المدونين والمختصين بالأجهزة الإلكترونية من تجربة نظام التشغيل الجديد.

أحد هؤلاء المدونين هو ميتش بيلفنس الذي نشر سلسلة من الفيديوهات يجري فيها تجارب على فوشيا باستخدام حاسوب "بكسل بوك" الخاص بغوغل.

خواص

يظهر على الشاشة الرئيسية لفوشيا شعار نظام التشغيل الجديدة في أعلى اليسار وفي أسفل اليمين هناك أيقونات ثلاث يمكن نقرها باستخدام شاشة اللمس أو بأدوات تحريك الجهاز.

ويشبه تصميم الصفحة الرئيسية إلى حد ما تصميم خاصية "غوغل ناو" في تطبيق محرك البحث غوغل.

الاختلاف الأبرز بين الشاشة الرئيسية لفوشيا وأنظمة التشغيل التقليدية هو، وفقا لتقرير موقع "بيزنس إنسايدر"، أن فوشيا لا تتضمن التطبيقات في الشاشة الرئيسية ولا توجد أيقونات على "سطح المكتب" ولا أيقونة إطلاق.

هناك فقط شريط بحث غوغل الشهير الذي يمكنك من البحث عما تريد في جهازك.

وحسب الإصدارات الأولية لنظام التشغيل الجديد، يمكنك تقسيم الشاشة بين تطبيقين أو استعراضهما في نافذة واحدة.