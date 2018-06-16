صور.. أنجلينا جولي في الموصل

والتقت جولي بالعديد من السكان الذين عانوا تحت سيطرة تنطيم داعش وتهدمت بيوتهم جراء الحرب.

وقالت جولي "إنه أسوأ دمار رأيته خلال فترة عملي مع مفوضية شؤون اللاجئين، الناس هنا فقدوا كل شيء، هدمت منازلهم، يعانون الفقر، ولا دواء لأطفالهم، والكثير منهم ليس لديه مصدر مياه أو حتى الخدمات الأساسية".

"إنهم محاطون بجثث تحت الأنقاض، يحاول الناس الأن إعادة بناء منازلهم بعد صدمة الحرب، لكن غالبا ما تكون المساعدة ضئيلة أو منعدمة"، تضيف النجمة الأميركية لموقع مفوضية شؤون اللاجئين.

وتعرضت 70 في المئة من الإنشاءات داخل الموصل للتدمير أو التلف بسبب الحرب فيما لم تحدد بعد تكلفة إعادة الإعمار على وجه الدقة.

وكان مسؤول في المخابرات الكردية أخبر صحيفة The Independent البريطانية أن 40 ألف شخص فقدوا حياتهم خلال معارك استعادة الموصل من داعش.

وتهدم نحو 8،300 منزل في الموصل أي ثلث مباني المدينة تقريبا كما تهدمت نحو خمسة جسور فوق نهر الفرات فيما يخضع ثلاثة منها للترميم حسب الأمم المتحدة.