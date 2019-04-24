أنباء عن إعدام كوريا الشمالية أربعة مسؤولين

قال تقرير لوكالة أنباء يابانية إن كوريا الشمالية أعدمت أربعة موظفين في وزارة الخارجية اتهمتهم بـ"إفشال" القمة الأخيرة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام.

وقالت وكالة "Asia Press" إن عملية الإعدام تمت على يد فرقة إطلاق نار في العاصمة بيونغ يانغ هذا الشهر.

وأشارت إلى أن الأربعة "باعوا معلومات" للولايات المتحدة قبل عقد قمة هانوي في شهر شباط/فبراير الماضي، وهو ما أدى إلى "فشلها"، حسب التقرير.

ويشير التقرير إلى أن بين القتلى الأربعة دبلوماسيا كوريا شماليا كان يعمل في سفارة بلاده في هانوي.

ونسبت الوكالة هذه المعلومات، التي لم تؤكدها، إلى مسؤول تجاري صيني زار بيونغ يانغ مؤخرا، وإلى مصدر خاص بها.